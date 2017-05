Vepra e Sislej Xhafes prezantohet në Venecia

Artisti kosovar me banim në Nju Jork, Sislej Xhafa, është duke e prezantuar Kosovën në Bienalen e Venedikut. Xhafa është prezantuar atje me veprën “Lost and Found” që, sikur është thënë nga ekipi kosovar atje, bazohet në liri, ekuilibër social dhe padrejtësinë e shqetësimet e njerëzimit sot.

“Lost and Found” është vepër që prezanton dramën e madhe të popullit shqiptar me mijëra persona të pagjetur, transmeton rtv21.tv

Vetë vepra “Lost and Found” paraqet një kabinë që është punuar nga dërrasa dhe është mbështjellë me najlon, përderisa në kabinë qëndron një telefon…

Edicioni i 57-të i Bienales së Venedikut që u hap sot (e mërkure) do të qëndrojë i hapur deri në muajin nëntor.

Radiotelevizioni 21 e ka dërguar ekipin në këtë ngjarje dhe gjatë ditëve në vazhdim do të sjellë detaje të tjera nga zhvillimet në Bienalen e Venedikut dhe prezantimi i vendit tonë./21Media

