Sipas Malokut besimi në institucione ku duhet të sundoj ligji, është jo vetëm çështje folklori e improvizimi

Sociologu dhe profesori Fadil Maloku është shprehur se nuk ka demokraci me votë të qytetarit e llogaridhënie të ndërkombëtarit, ai gjithashtu tha se besimi në institucione është çështje morale e shoqërisë.

“Besimi në institucione pra në vendet ku duhet të sundoj ligji, është jo vetëm çështje folklori e improvizimi, por edhe një çështje morale e shoqërisë në përgjithësi.

Them kështu,shkaku se: në rastin kur morali i një shoqërie rrëshqet me vetëdije kah modelet e sjelljes anomike, pra kah kontestimi dhe paragjykimi i vetvetes që ushtrohet përmes:

a/. sjelljeve tashmë të njohura korruptive (skandaleve dhe aferave të pareshtura gjithandej):

b/.vendimmarrjeve jokompetente (përzgjedhjeve joadekuate të njerëzve nëpër institucionet vitale kombëtare e shtetërore të vendit):

c/. papërgjegjësive institucionale (qasjeve krejt të gabuara ndaj proceseve zhvillimore, jokompetitive, ATËHERË, demokracia s’ka si të “banoj” më aty!”, tha Maloku./21Media