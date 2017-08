Dimovski: Inati nuk na lejon të merremi vesh

Dimovski: Inati nuk na lejon të merremi vesh

Kështu iu kundërpërgjigj deputeti i LSDM-së akuzave të deputetit të VMRO-DPMNE-së se shumica e deputetëve të koalicionit qeveritarë mungojnë dhe janë në pushime, në vend se të debatojnë për shkarkimin e prokurorit publik, Marko Zvërlevski.

“Është e dukshme revolta e VMRO-DPMNE-së që gjysma e grupit të tyre parlamentare nuk kanë pasaporta dhe tani për këtë arsye mendojnë se çdokush që në moment nuk është i pranishëm në sallë, duhet të ndodhet në ndonjë plazh. Më vjen keq, po do të duhet të ballafaqohen me drejtësinë. Nuk ka pasaportë nuk ka pushim”, u shpreh Petre Shilegov, Deputet i LSDM-së.

Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Ilija DImovski, i cili para se të dalë nga seanca plenare në pauzë kërcënoi se asnjë ligj nuk do të kalojë në kuvend për shkak të sjelljes së disa deputetëve të koalicionit qeverisës, deklaroi se inati nuk i lejon deputetët që të gjejnë gjuhë të përbashkët.

“Duhet të ulen tensionet, së paku si persona të respektohemi. Ne nuk do të mund kurrë të pajtohemi në fund të fundit, nëse jo për diçka tjetër, nga inati, por duhet të vepruar me më shumë arsye”, tha Ilija Dimovski, Deputet i VMRO-DPMNE-së.

Ndryshe vazhdimin e sotëm të seancës plenare për shkarkimin e Marko Zvërlevskit nga pozita e prokurorit publik e përcolli edhe një debat i nxehtë mes deputetëve qeverisës dhe atyre të opozitës. Deputeti i LSDM-së Pavle Bogoevski akuzoi se arsyeja pse opozita nuk po përkrah shkarkimin e Zvërlevskit ësthë frika se do të përfundojnë në burg.

“Në rregull kuptoj, nuk dëshironi të shkoni në burg, dhe mbroni kriminelët, por këto gënjeshtra, këto provokime!? Dëshironi të flisni për zjarre? Dëshironi të flisni për marrëveshjen me Bullgarinë? Të flasim për refugjatët dhe të huajt? Kështu quhen, nuk quhen emigrantë. Do të flasim sapo të përfundojmë me Zvërlevskin”, tha Pavle Bogoevski, deputet i LSDM-së.

Ndaj akuzës së Bogoevskit reagoi deputetja e VMRO-DPMNE-së, Daniella Rangellova e cila tha se sjelljet e tilla të deputetëve do të na bëjnë që të vazhdojmë me obstruksione.

“Ju sot i ofenduat të gjithë deputetët dhe të gjithëve iu kërcënuat me burg. Po, të gjithëve iu kërcënuat me burg. Çka jeni ju? Prokuror Publik? Gjykatës? Çka jeni? Për shkak se kështu silleni për këtë kolegët e nderuar do të bëjnë obstruksione”, tha Daniella Rangellova, deputete e VMRO-DPMNE-së.

Ndryshe, debati për shkarkimin Marko Zvërlevskit ka filluar më 10 korrik, ndërsa do të zgjasë derisa nuk harxhohet. Ndryshe, qëndrimin, se shkarkimi i Zvërlevskit pas shpalljes së zgjedhjeve është joligjore, partia opozitare VMRO-DPMNE e bazon në nenin 8 të Kodit zgjedhor, sipas të cilit nuk mund të ketë shkarkime dhe emërime në periudhën nga data e shpalljes së zgjedhjeve, deri në mbajtjen e tyre, raporton TV21./21Media