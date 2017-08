Arsyetim: Nuk ka mjete për operim

Qytetarët të cilët e shfrytëzojnë trenin si mjet transporti tanimë nuk do të kenë mundësi të udhëtojnë me të sot. Menaxhmenti i kompanisë “Trainkos”, ka njoftuar se do të ndërpres qarkullimin e trenave në linjën e Pejës dhe atë të Hanit të Elezit në mungesë të mjeteve financiare. Banorët e Drenasit vështirë e përjetuan këtë lajm./21Media