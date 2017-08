Gjilani fillon fazën e dezinsektimit

Komuna e Gjilanit sot në mbrëmje do të fillojë fazën e katërt të dezinsektimit hapësinor, e cila do të zgjasë katër ditë me radhë për eliminimin e insekteve.

Drejtori për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Nexhat Hajrullahu, ka informuar qytetarët për këtë angazhim që bënë Komuna e Gjilanit në kuadër të këtij projekti.

“Drejtoria jonë ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e fazës së katërt të dezinsektimit të hapësirave publike në gjithë komunën, duke përfshirë edhe qytetin dhe fshatrat. Kemi qëllim eliminimin e të gjitha llojeve të insekteve që janë penguese për qytetarët e Gjilanit, kryesisht gjatë ditëve me mot të nxehtë dhe në mbrëmje”, ka thënë Hajrullahu.

Ai u ka bërë thirrje bletarëve që t’i mbajnë të mbyllura bletët gjatë kohës sa bëhet dezinsektimi, ngase materiali i cili përdoret për t’i eliminuar insektet, mund të jetë i dëmshëm për bletët.