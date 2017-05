Festivali i Filmit “WatchOut!" i cili do të zgjat deri më 26 Maj

Nga Qendra për Bashkëpunim Ballkanik Loja informojnë se sonte nga ora 20:00 në Tetovë fillon edicioni i gjashtë i Festivali i Filmit “WatchOut!” i cili do të zgjat deri më 26 Maj 2017 dhe çdo natë do të ketë projeksione nga ora 20:00.

Festivali mbahet në amfiteatrin që gjendet para muzeut të Partisë Komuniste në Tetovë. Njëkohësish, kjo shënon edhe fazën e përmbyllëse të projektit Transformers, që Qendra Loja e implementon me organizatën “Shumica e Heshtur” nga Shtipi.

Pas fazës së aplikimit dhe përzgjedhjes që juria e festivalit ka bërë janë shpallur edhe fituesit e sivjetshëm të festivalit.

Në kategorinë e filmit të shkurtër ka fituar David Moreno nga Spanja me filmin “Nini”, në kategorinë e dokumentarëve ka fituar filmi “Bemo Pintar” i Meidy Adha nga Indonesia, kategoria e filmave eksperimental ka fitues Emma Zukovic nga Irlanda me filmin “ Post Memory from a Lost Country” dhe filmi “A Little Boy” është fitues i kategorisë së filmave të animuar dhe vjen nga autorja Mona Shahi nga Irani.

Organizatorët ftojnë të gjithë artdashësit që të vizitojnë festivalin i cili si gjithnjë është i hapur për të gjithë pa pagesë për pjesëmarrje dhe mbahet nën qiell të hapur.

Gjatë javës kur edhe mbahet festivali mbahen edhe një sërë punëtorish me pjesëmarrësit e grupit Transformers me video producentin e njohur amerikan, fituesin e çmimit EMMY, Skip Blumberg. Skip do të punoj dhe trajnoj artist lokal në teknika të videos dhe për artin participativ në përgjithësi. Ky aktivitet përkrahet nga USAID, Goethe Institute dhe Kurve Wustrow.

