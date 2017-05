Liga e Kampionëve do të jetë në mesin tonë edhe në mbrëmjen e sotme

Në kuadër të Ligës së Kampionëve sonte zhvillohet ndeshja kthyese mes Juventusit e Monacos. Ndeshja e parë kishte përfunduar me fitoren e Juventusit si mysafir me rezultat 0 me 2, shkruan rtv21.tv.

Ndeshja e sotme do të zhvillohet në Juventus Stadium, me fillim nga ora 20:45, dhe sonte do të vendoset se kush kualifikohet tutje, për të vazhduar në finalen e Ligës së Kampionëve.

Refer i ndeshjes do të jetë holandezi Bjoern Kuipers/21Media

