Në kuadër të raundit të 16 të kualifikimeve në Ligën e Kampionëve, sonte zhvillohen dy ndeshje

Ndeshja e parë në listë për sonte është Bayern Munich kundër Besiktas. Gjermanët kanë një ndeshje relativisht të lehtë duke ditur numrin e super-skuadrave në Ligën e Kampionëve, por në këtë garë gjithçka mund të ndodhë. Ndeshja do të zhvillohet në Allianz Arena, ndërsa referi kryesor do të jetë Ovidiu Hategan nga Rumania, shkruan rtv21.tv.

Ndeshja e dytë dhe kryesore për sonte do të zhvillohet mes Chelseat dhe Barcelonës. Dy gjigantët evropianë janë përballur 15 herë në historinë e tyre si klube, me një bilanc shumë të barabartë, 5 fitore për Chelsean, 5 për Barcelonën dhe 5 barazime, mirëpo në vitet e fundit Chelsea është treguar më e suksesshme se skuadra katalunase në përballje direkte. Ndeshja do të zhvillohet në Stamford Bridge, dhe do të referohet nga turku Cuneyt Cakir.

Të dyja ndeshjet do të zhvillohen me fillim nga ora 20:45./21Media