Sot do të publikohet fituesi i punimit të shtatores së Idriz Seferit

Sot do të publikohet fituesi i punimit të shtatores së Idriz Seferit

Komisioni Komunal i Gjilanit, sot do të mbajë konferencë për media me ç’rast do të publikojë punimet fituese të shtatores së heroit, Idriz Seferi dhe pesë busteve për heronjtë tjerë.

Publikimi i punimeve fituese, bëhet në zyrën e kryetarit (objekti i ish-gjykatës) në Gjilan në ora 11:00./21Media