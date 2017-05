Shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve

Sot edhe në Kosovë do të shënohet Dita Ndërkombëtare të Muzeve me ç’rast do të synohet rritja e ndërgjegjes mbi rëndësinë e tyre.

Muzeu i Kosovës ka paraparë aktivitete të ndryshme të cilat fillojnë nga ora 10:00 dhe përfundojnë në ora 22:00, me temë “Muzetë dhe historitë e kontestuara: Trego diçka tjetër në muze”./21Media

