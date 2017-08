Dy vite plot sukses për yllin shqiptar

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare me famë botërore Dua Lipa sot feston dy vjetorin e lansimit të këngës “New Love”. Kjo ishte kënga e parë që Dua e publikoi online.

Ajo ka përfunduar koncertet e saj për sezonën verore dhe me këtë rast bëri një shkrim në Instagram.

Dua nesër feston ditëlindjen dhe ka vendosur që të kthehet në shtëpi, shkruan rtv21.tv

“Sot dy vjet unë e lansova këngën time të parë online New Love! Këtë javë e zura vendin e parë me këngën New Rules. Unë sapo i kam përfunduar të gjitha festivalet për verë dhe ka qenë më e mira ndonjëherë! Kjo fotografi është realizuar në Osaka tek Sumersonic dje vetëm pak para se të dilja në skenë. Nesër është ditëlindja ime dhe po vij në shtëpi. Faleminderit që ishit këtu me mua. Kjo ka qenë shumë mahnitëse. Ju dua”, ka shkruar Dua në postimin e saj në Instagram.

Ndryshe, Dua Lipa me hitin e saj “New Rules” është ngjitur në vendin e parë në top listat e kësaj jave në Mbretërinë e Bashkuar, me ç’rast i jep fund një mungese të gjatë solo artisteve femra qe ngjiten ne majat e top listave./21Media