Në organizimin më të madh të Evropës në nivelin e klubeve, 10 ekipet e fundit që do të marrin pjesë në grupe do të përcaktohen në raundin e “play-off”-it me ndeshjet që do të luhen sot dhe më 16 gusht.

Raundi i ndeshjeve të “play-off”-it në UEFA Ligën e Kampionëve fillon nesër, raporton Anadolu Agency (AA).