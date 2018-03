Moti sot dhe nesër në Kosovë

Meteorologët parashohin se dita e sotme do të fillojë me vranësira të pjesëshme, të cilat me kalimin e kohës do të marrin karakter zhvillimi e të sjellin edhe reshje shiu. Herë pas here mund të ketë edhe bubullimë.

Temperaturat do të sillen në nes 4 e 15 gradë Celsius.

Ndërsa, nesër pritet të ketë më pak vranësira, kurse reshje e shiut do të jenë fare të rralla dhe të karakterit lokal.

Temperaturat do të shënojnë rënie të lehtë, ato do të sillen në mes 3 e 14 gradë celsius.

Gjykuar sipas ecurive sinoptike gjatë tërë javës do të kemi mot me vranësira të pjesëshme, që kohë pas kohe mund të marrin karakter zhvillimi e të sjellin edhe reshje shiu.

Temperaturat e mëngjesit do të sillen në mes 3 e 5 gradë Celsius, kurse maksimalja ditore do të sillet rreth 15 gradë Celsius./21Media