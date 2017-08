Qorrolli thotë se sot do të bëhet vetëm verifikimi i mandateve dhe betimi i deputetëve

Sot mbahet senaca Konstituitive e Kuventit të Kosovës me këtë rast jursiti Vigasn Qorrolli në studion e hapur të RTV21, ka thënë se kjo seancë nënkupton që 120 deputetë të zgjedhur do ta kenë ditën solemne dhe të verifikojnë mandatin e tyre. “Ajo çka duhet të themi sot nuk do të ketë zgjedhje të qeverisë, sot do të jetë detyrimisht verifikimi i mandateve si çështje e parë, betimi e dyta është krejtësisht akt ceremonial i cili udhëhiqet nga deputeti më i vjetër në këtë rast zoti Mikullovci dhe deputetja më e re”, ka thënë Qorrolli./21Media