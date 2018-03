Të suspenduarit dyshohen se kanë shtrembëruar faktet gjatë hetimit të një rasti të ndjeshëm të korrupsionit

Sot ushtruesi i detyrës së Kryeshefi Ekzekutiv të Inspektoratit Policor të Kosovës në përmbushje te autorizimeve dhe mandatit ligjor ka nxjerrë vendim për suspendimin dy zyrtarëve të IPK-së, pas dyshimeve se të njëjtit kanë rënë ndesh me ligjin dhe rregulloret e brendshme gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare.

Të suspenduarit B.R udhëheqës i Departamentit të Hetimeve dhe Q.B udhëheqës i divizionit Jugor të Hetimeve, dyshohen se kanë kryer shkelje të rëndë diskredituese, duke shtrembëruar faktet gjatë hetimit të një rasti të ndjeshëm të korrupsionit, ku me veprimet e tyre kanë insistuar në kthimin e zyrtarit që po hetohet në vendin e tij të punës, thuhet në njoftimin e dërguar nga Inspektorati Policor i Kosovës.

Inspektorati Policor i Kosovës njofton opinionin se do të veproj konform ligjit dhe do të ndërmarr masat e nevojshme sipas procedurave në fuqi edhe kur bëhet fjalë për zyrtarë të IPK-së, thuhet tutje në njoftim.

“Rasti më tej do të trajtohet nga Ekipi Hetimor dhe Komisioni Disiplinor, të cilët do të zhvillojnë procedurat e parapara disiplinore. Gjithashtu lidhur me këto veprime është njoftuar Prokuroria e Shtetit për të trajtuar dyshimet për veprimtari penale”, thuhet në fund të njoftim të Inspektorati Policor të Kosovës./21Media