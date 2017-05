Luciano Spallettit është gati për të marrë drejtimin e Interit, por ai ka një "kusht”, raportojnë mediat italiane

Spalletti duket se në fund të këtij sezoni, do të ndahet me Romën, por jo edhe me futbollin italian. Sipas mediave italiane, Spalletti tashmë është duke negociuar me Interin, por strategu italian kërkon kontratë dyvjeçare me një pagë katër milionë euro në sezone.

Mundësia që Spalletti të marr drejtimin e Interi me këtë kushte egziston pasi që, zi e kaltërit kanë pasur probleme të vazhdueshme me trajnerët.

