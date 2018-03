Neser ne ora 18:00 Premier ‘S’ta Fal’ #newmusicvideo 🎬 Music – @irkenc.hyka Videoklipi – @maxproductional Makeup – @arber_bytyqi_mua #staytuned 🔜

A post shared by Adelina Berisha (@adelinnaberisha) on Feb 12, 2018 at 11:23am PST