Stavileci: Më pajtueshmëri të plotë janë bërë përzgjedhjet finale

Anëtari i Kryesisë së PDK-së, Blerand Stavileci, ka thënë se kjo parti në zgjedhjet komunale të 22 tetorit, në bastionin e saj në Skenderaj, do ta mbështesë Bekim Jasharin, i cili ka vendosur të dalë kandidat i pavarur.

“PDK do ta mbështesë plotësisht kandidaturën e Bekim Jasharit. Po, në gjitha këto komuna ka një kohë të gjatë që ka nisur një proces konsultativ edhe në qendër, edhe brenda forumeve me të rëndësishme Këshillit Drejtues dhe kryesisë, por edhe në relacionin qendër dhe degë të gjithë degët e PDK-së dhe pas proceseve konsultative me të gjitha ato kryesi kanë ardhur ato kandidatura dhe në pajtueshmëri të plotë qendër-degë janë bërë përzgjedhjet finale”, theksoi ai.

Edhe ish-kryetari i Skenderajt Sami Lushtaku ka konfirmuar më herët se nuk do t’i hyjë edhe njëherë garës për të parin e Skenderajt pasi që dega e PDK-së në këtë qytet do ta mbështesë kandidatin e pavarur për kryetar të Skenderajt Bekim Jashari./21Media