Thomas Strakosha ka folur për sakrificat që ka bërë për ta bërë realitet ëndrrën e tij

Portieri shqiptar i Lazios e ka vlerësuar ekipin e tij për të cilin thotë që ka menduar se është ekipi më i mirë për të, gjë që sipas tij ka dalë e vërtetë. “I kisha shumë në qejf edhe tranierët dhe portierët që ishin këtu në Lazio mendova për më të mirën time do ishte këtu dhe shyqyr Zotit ka dalë mirë”, ka thënë Strakosha, shkruan rtv21.tv

Ai ka shtuar se për të arritur këtu ka punuar shumë dhe ka sakrifikuar shumë. “Nga mosha 14 deri në 18 vjeçare nuk dilja fare por vetëm se kisha ëndrrën time dhe tash Ok do bëj sakrifica tani pastaj të jem mirë me jetën time dhe jetën e familjes time.”, ka treguar portieri, i cili ka shtuar se nuk është penduar për këto sakrifica./21Media

