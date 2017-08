Në Strugë kanë ardhur disa nga aktorët më të famshëm shqiptar

Në Strugë ka filluar edicioni i katërt i festivalit të teatrit shqiptar “K’tu Fest” me performimin e teatrit të Korçës. Gjatë festivalit që do të zgjas deri më 9 gusht, do të ketë disa shfaqe teatrale të teatrove nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, ndërsa do të ketë program muzikor si dhe përmbajtje tjera.

Pjesa e paradites e programit më 8 gusht është e rezervuar për më të rinjtë. Do të mbahet Junior K’tu Fest me performimin e teatrit të kukullave nga Tirana që do të shfaqen me “Kësulëkuqen”.