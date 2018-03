“Notohet” Ministria e Arsimit nga studentët

Ditë më parë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë lëshoi një komunikatë lidhur me përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga EQAR-i.

Mirëpo ajo se çfarë kishte rënë në sy nga kjo komunikatë ishin gabimet e shumta drejtshkrimore.

Sot organizata studentore e quajtur “Lëvizja Studentore për barazi, studim, kritikë dhe veprim” ka mbajtur një aksion simbolik para Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ku i kanë vendosur notë të dobët Ministrisë së Arsimit dhe komunikatës me plot gabime drejtshkrimore të lëshuar ditë më parë.

“Sot përmes këtij aktiviteti po i korrigjojmë gabimet e kësaj Ministrie, por gabimet e njëpasnjëshme që po ndodhin do ti përgjigjemi me rezistencë. SKV siç ka vepruar në të kaluarën, siç po vepron në kohët e sotme, ashtu edhe në të ardhmen do të përgjigjet edhe më furishëm ndaj cilitdo institucion të korruptuar, apo përgjegjës të tij, çoftë Ministër, rektor, apo profesor që dëmton integritetin arsimor” thuhet në Komunikatën e lëshuar nga kjo lëvizje.

Ndryshe Kuvendi i Kosovës sot është duke mbajtur seancën të jashtëzakonshme ku po diskutohet lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lart për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit.