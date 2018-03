Studentët kanë kërkuar të ndryshohet ligji i arsimit dhe AKA të zgjidhet nga Kuvendi

Studentët kanë kërkuar të ndryshohet ligji i arsimit dhe AKA të zgjidhet nga Kuvendi

Organizata studentore “Paqja studentore e Universitetit të Prishtinës (PS-UP)” është duke mbajtur protestë kundër politizimit të arsimit në Kosovë.

Protesta po mbahet para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, me ç’rast disa nga pankartat që po mbajnë studentët janë: ”Na duhet ndihma e juaj, jo përjashtimi”, ”Aka depolitizim”, ”Education over profit” etj.

“Qëllimi jonë është të thërrasim edhe një herë parandalimin e politizimit në universitetin tonë. Organizata jonë nuk e përkrahë as bordin që ka qenë e as ai që është propozuar tani”, tha Përparim Blakaj, njëri nga organizatorët, duke kërkuar që kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i arsimit, Shyqiri Bytyqi të japin llogari para Kuvendit.

Ata po ashtu kanë kërkuar të ndryshohet ligji i arsimit dhe AKA të zgjidhet nga Kuvendi. “Kërkojmë njhërë e përgjithmonë largimin e politikës nga arsimin”, tha më tutje Blakaj.

Shkas për këtë protestë është përjashtimi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga EQAR.

Ndërkohë, Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë nëpërmjet një komunikate ka garantuar se asnjë studentë nuk do të këtë problem me njohjen e diplomave ndërkombëtarisht apo pranim për regjistrim në Universitetet Evropiane dhe se ato do të trajtohen ashtu siç janë trajtuar deri më tani.

AKA është përjashtuar që nga data 25/9/2017, pasi kanë konsideruar se me shkarkimin e Bordit, po atë ditë ka humbur aftësia e AKA-së për të vepruar në mënyrë të pavarur/21Media