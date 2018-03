Detaje rreth sulmit të Ambasadës Amerikane në Podgoricë

Policia në Mal të Zi beson se bombën në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Podgoricë e ka hedhur Dalibor Jaukoviq, shtetas i Serbisë, i cili më pas hodhi vetën në ajër.

Siç raportuan mediat malazeze, Jaukoviq ka jetuar në Podgoricë, ndërsa ka lindur në Kralevë. Në profilin e tij në Facebook ai ka publikuar edhe fotografinë e dekoratës me nënshkrimin e Sllobodan Millosheviqit, me të cilën ishte nderuar në vitin 1999 dhe në bazë të postimeve të tij nëFacebook , ai e ka kundërshtuar anëtarësimin e Malit të Zi në NATO, përcjell rtv21.tv

Jaukoviq është nderuar si pjesëtar i Ushtrisë së Jugosllavisë për shkak të angazhimit të tij të madh në kryerjen e shërbimit dhe të detyrave për mbrojtjen e sigurisë së atdheut.

Shpërthimi, për të cilin policia beson se përgjegjës është Jaukoviqi, ndodhi në orët e para të mëngjesit. Mediat malazeze më herët raportuan se ai fillimisht kishte hedhur një bombë në drejtim të ambasadës, e më pas ka hedhur vetën në ajër.

Ambasada amerikane në një komunikatë për media qartësoi se është duke bashkëpunuar me policinë, me qëllim të identifikimit të sulmuesit. Ndërtesa e ambasadës nuk është dëmtuar. Zëvendës-sekretari i Departamentit amerikan të shtetit, Stiv Goldstin, tha se disa dëshmitarë kanë parë një person, duke hedhur një objekt përtej murit të ambasadës. Gjatë sulmit nuk ka pasur të lënduar. Ai shtoi se zyrtarët për siguri të ambasadës kanë kontrolluar terrenin pas sulmit dhe se nuk kanë gjetur lëndë tjera shpërthyese. Goldstin nuk dha detaje për motivet e sulmit, e as për atë se a bëhet fjalë për një sulm të qëllimshëm vetëvrasës./21Media