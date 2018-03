Sveçla drejton pyetje për drejtorin e policisë Shpend Maxhunin

Deputeti i Vetëvendosjes Xhelal Sveçla, në seancën e Kuvendit tha se skandalet e njëpasnjëshme të drejtuesve dhe segmenteve në policinë e Kosovës, përfshirë dhe segmentet e prokurorisë e gjyqësisë, nuk po ndalen.

Ndërsa ai tha se është gjendje e padurueshme e kriminalitetit brenda institucioneve të sigurisë.

“Gjendje e tmerrshme. Në këto kushte kam disa pyetje për drejtorin e përgjithshëm z. Shpend Maxhunin. Njëri nga zyrtarët e përfshirë në rrahjen de drejtorit të postës dhe shoqëruesit të tij, është ushtrues detyre i drejtorit të drejtorisë së krimeve ekonomike dhe korrupsion Nazim Sahiti, i cili herë na paraqitet si i dyshuar e, herë si dëshmitar. Herë kërkohet suspendimi i tij e herë lejohet të punojë në funksionin ilegal. Varësisht linjës komanduese ilegale brenda policisë. Z. Maxhuni a e ka kaluar Nazim Sahiti verifikimin e AKI-së, që bëhet për zyrtarë të lartë të sigurisë. Nëse jo pse jo. Pse nuk është marrë parasysh vlerësimi negativ i AKI. Sipas shkrimeve në media, a ka punuar drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, do të thotë ju së bashku me Nazim Sahitin te Florim Maloku, i cili njihet si ‘Floki ‘ i arrestuar në Shkup për plaçkitje të bankës Pro Credit… Nuk ka zhvillim vendor dhe as integrim evropian, sa herë të nderuar deputet ju dhe subjektet tuaja dhe i nënshtroheni kësaj gjendje të padurueshme të kriminalitetit brenda institucioneve tona të sigurisë”, tha Sveçla në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës.