Disa banor të Skënderajt u shprehen se mundësia e parë që do iu vije do të iknin nga Kosova

Të rinjtë e komunës së Skenderajt nuk shohin shumë perspektivë të zhvillimit dhe punësimit në këtë komunë, dhe si zgjidhje më të mirë për të ardhmen tyre e shohin të jetuarit jashtë Kosovës.

Banorja e Skenderajt, Filloreta Dani për kp ka deklaruar se në këtë komunë ka shumë nevojë që të rinjtë të punësohen.

Ajo thotë se po të kishte ndonjë mundësi do të jetonte jashtë Kosovës sepse atje sheh më shumë perspektiv për jetesë.

“Mirë edhe jo mirë, me pas punë më të mirë, me u punësuar njerëzit më shumë, rinia sidomos mos u sillë rrugëve…po…Më të mirë për shkak se këtu nuk po ka punë sepse me pas punë normal që nuk lihet vendi yt për shtet të huaj”, tha Aliu.

Edhe Fisnik Rexhepi nuk sheh shumë perspektiv për të rinjtë e kësaj komunë në aspektin e punësimit.

Ai shprehet se mundësia e parë që do i vije do të ikte nga Kosova drejt vendeve evropiane për një të ardhme më të mirë.

“Perspektiva nuk është shumë e mirë, nuk është ndonjë e ardhme e ndritur për rinin tonë, papunësi e madhe e kështu me radhë …gjithsesi mundësia e parë që na ofrohet do të ecim jashtë, këtu nuk ka asgjë ”, u shpreh ky banor.

Skender Shala për papunësinë dhe zhvillimin ekonomik si në komunë e Skenderajt, ashtu edhe në gjithë Kosovën fajin kryesor ia hedhë Qeverisë së Kosovës.

Sipas tij, disa përmirësime janë bërë, por ende ka gjëra që kërkojë zhvillim.

“Kushtet ekonomike janë të mira, nuk janë edhe shumë të dobëta por sa i takon Kuvendit Komunal, rritja ekonomike këto janë çështje që i rregullon qeveria, komuna në atë aspektin e saj mirë i bënë disa rregullime, disa përmirësime janë bërë, infrastruktura e këto, por punësim e këto, komuna nuk i rregullon, këto gjëra. Me e shikuar gjendjen kryesore dhe faktike problemi qëndron në qeverinë kryesore, qe sa na kanë izoluar për viza, a po e sheh çfarë po bëjnë deputetë tanë vetëm hajgare”, u shpreh Shala.

Por krahas asaj që mendojnë qytetarë të shumë të Skenderajt, banori i kësaj komune, Bekim Ibishi thotë se gjendja ekonomik tani është më e mirë dhe për këtë mbetet optimist.

Ai u shpreh se nuk do të dëshironte të jetonte jashtë Kosovës.

“Është shumë e mirë me hapa të mirë, optimist jam…Jo për arsye se kam qenë dhe vetëm mbijetesë është, më mirë jeton në vendin tënd sesa jashtë ”, deklaroi ai.

Kurse në një prononcim për kp, kryetari i komunë së Skenderajt, Bekim Jashari u shpreh se do të punojnë për zhvillimin e drejtë dhe të pastër të Skenderajt.

“Perspektiva është përpara neve e kemi obligim ndaj atyre që kanë rënë për Kosovën, neve e kemi për obligim me zhvillua këtë vend drejt dhe pastë e përpara”, tha Jashari.