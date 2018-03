Reshitaj: Në fund të këtij viti do ta pastrojmë dhe gjelbërojmë gjithë Kosovën

Ministria e Mjedisit së bashku me organizatën “Ta pastrojmë Kosovën” ka organizuar sot një aksion pastrimi në Han të Elezit, konkretisht afër pllakës “Eksodi 99”.

Në këtë aksion ka marr pjesë edhe ministrja e Mjedisit Albena Reshitaj, sipas së cilës ky aktivitet po bëhet për nder të 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës dhe se do të vazhdojnë me aktivitete të tilla.

Ajo po ashtu ka shtuar se përkushtimi i qytetarëve duhet të jetë maksimal në mirëmbajtjen e mjedisit.

“Sot pikërisht për nder të festave të 10 vjetorit të Pavarësisë së shtetit tonë dhe atë kemi vendosur që ta fillojmë më kufijtë, kufirit të Hanit të Elezit sot dhe do të vazhdojmë pastaj me kufijtë tjerë dhe pikërisht kemi filluar nga ky vend ku është e vendosur një pllak e Eksodit të gjithë shqiptarëve të vitit 1999, ku kemi konsideruar se është me rëndësi të fillojmë të pastrojmë vendet të cilat japin një mesazh të rëndësishëm historik dhe duhet mirëmbahen, të jemi të përkushtuar në mbirëmajtjen e tyre… Është një projekt i madh i cili fillon nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të ja ndryshojmë e pamjen Republikës së Kosovës. Mos harroni se jemi në kufij, në pjesën ku japim një pasqyrë, dhe imazh për shtetin tonë dhe nga ky çast do të fillojmë dhe nuk do të ndalemi gjatë tërë këtij viti, ku në fund të këtij viti ne do ta pastrojmë dhe do t a gjelbërojmë gjithë Republikën e Kosovës”, tha ajo.

Edhe kryetari i organizatës “Ta pastrojmë Kosovën”, Luan Hasanaj, ka premtuar projekte të kësaj natyre, duke synuar për një vend të pastër dhe duke e cilësuar punën e tillë si një fushatë pastrimi, por që do zgjasë gjatë tërë vitit, me qëllim që ta japin shembullin e qytetarëve aktiv e të kujdesshëm.

Ajo përshtypja e parë që të jepet kur shkon në një shtet është nga ajo çfarë sheh, çfarë të del përpara dhe unë jam i bindur dhe i sigurtë që ajo që po e shohim këtu aspak nuk e e pasqyron atë që ne jemi si popull. Ne jemi qytetarë të mirë, mirëpo vetëm ka nevojë pak të jemi më të vëmendshëm, ashtu siç i mbajmë pastër shtëpitë , oborret dhe hapësirat publike… Nga këtu zotohemi bashkarisht se pamjet si këto, të mos i shohim më nëpër Kosovë, dhe dua ta shfrytëzoj rastin t’i ftoj të gjithë qytetarët që së pari na takon neve të jemi të kujdesshëm për mjedisin ku jetojmë dhe më pas nëse punët nuk shkojnë mirë kemi të drejtë të kërkojmë përgjegjësi prej institucioneve ”, tha ai.

Edhe kryetari i Komunës së Hani të Elezit, Rufki Suma, ka kërkuar nga institucionet e Kosovës financimin e projekteve në lëminë e mjedisit që mundësojnë pastrimin e vendit dhe projekteve tjera në kuadër të infrastrukturës.

“Kjo është vetëm një aksion simbolik, për shkak se nuk duhet të bazohemi vetëm në pastrime simbolike, vetëm në aksione të njëhershme, por kërkojmë edhe nga qytetarët që edhe ata të jenë të vetëdijshëm, të vetëdijësohen që të mos hudhin mbeturina rrugëve, e sidomos në këtë zonë kufitare sepse e gjithë kjo që po shihet është prej udhëtarëve të cilët qarkullojnë çdo ditë në relacionin Kosovë-Maqedoni, kryesisht në këtë pikë kufitare… Nëse nuk e rregullojmë hyrjen në kufi atëherë, pamja e parë e çdo qytetari ose çdo shtetasi të huaj që hyn në Kosovë, do ta merr nga pika kufitare “, tha ai.

Ky ishte aktiviteti i tretë për vitin 2018, nga “Ta pastrojmë Kosovën ”, në bashkëpunim me MMPH, për të vazhduar nesër edhe me aktivitete tjera të kësaj natyre që u premtuan se do t’i realizojnë.