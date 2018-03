Bëhet fjalë edhe për ndërrim gjeneratash

Politologu Ramush Tahiri, konsideron se problemet që janë shfaqur në Lëvizjen Vetëvendosje janë krejtësisht normale, pasi që secili subjekt politik kur të rritet përjeton gjëra të tilla. Sipas Tahirit, njëjtë sikur partitë tjera që kanë pësuar ndarje as Vetëvendosje nuk ka mundur të shpëtoj nga këto probleme

Lëvizja Vetëvendosje ka arritur në atë shkallë të zhvillimi si organizatë si po deklarohen disa prej udhëheqësve të sajë apo si parti politike, kur për hapat praktikë por edhe patjetër do të shkaktohen ndarje e fraksione për shkak të dallimeve në zhvillimin e mëtejshëm në të ardhmen rrugën afatgjatë që duhet ndjekur në realizimin e qëllimeve programore. Bëhet fjalë edhe për ndërrim gjeneratash edhe di moshë por para së gjithash si mendësi.

Tahiri, ka theksuar se kjo ju ka ndodhur më herët të gjitha partive politike në Kosovë , LDK –së me Nexhat Dacin, PDK-së me Jakup Krasniqin e Fatmir Limajn, ORA- s me Veton Surroin, AAK -së me të dy kryeministrat Bajram Kosumi e Agim Çeku, mandej me ministrat Et’hem Çeku e Bujar Dugolli etj, Frymës së Re me Shpend Ahmetin etj. AKR – me Mimoza Kusarin dhe një pjesë e ish deputetëve etj. Pra kjo është një dukuri që është bërë si rregull kur kuadrot lëvizin nga një parti në tjetrën ose që dalin të pavarur, të përmendim Melihate Tërmkollin, Haki Shatrin, Naim Malokun, Hydajet Hysenin, Ali Lajçin etj.

Sipas Ramush Tahirit në këto momente se si do të zhvillohen rrjedhat politike tash për Vetëvendosjen, nuk dihet krejt me saktësi. Nga përvoja LDK-ja asnjëherë më nuk e mori veten nga ajo çarje e madha që i ndodhi, Ora e FER – i u shuan, AKR humbi si forcë parlamentare dhe tash u ringrit edhe nëpërmjet koalicionit ani që nuk do ta kishte kaluar pragun zgjedhor, AAK mbeti aty ku ishte dhe të ngjashme.

Sistemi zgjedhor parlamentar në Kosovë sikur i nxitë veprimet e dukuritë e këtilla. Në sistemin një qytetar një votë dhe Kosova me shumë zona zgjedhore domosdo se do të kishim tjera dukuri në skenën politike.

Kjo që po i ndodhë Vetëvendosjes u ka ndodhë të gjitha partive të tjera në Kosovë me herët. Disa parti janë ndarë përfundimisht dhe janë krijuar grupime të reja politike, disa janë ndarë dhe janë bashkuar disa janë shuar krejt disa kanë mbijetuar një mandat e disa janë në skenë falë koalicioneve parazgjedhore dhe ma vonë edhe koalicioneve qeverisëse.

Vetëvendosje, duke i parë rrethanat pa shmangshëm do të ndahet në dy parti politike dhe do të ketë luftë politike për marrjen e vazhdimësisë e trashëgimisë së Vetëvendosjes. Kjo zgjidhet me zgjedhjet parlamentare me regjistrim në KQZ dhe me marrjen e votave nga qytetarët në zgjedhje.

Shpend Ahmeti ka të drejtë të jap dorëheqje t’i bashkohet ndonjë partie tjetër ose të deklarohet i pavarur. Sipas ligjit , pasi zgjedhet drejtëpërdrejt nga populli gati se është e pamundur të shkarkohet, përveç në rastet e vendimit të Gjykatës për shkelje ligji dhe për ndonjë vepër penale. A do të rrijë apo jo kryetar i Prishtinës varet prej tij, ashtu si do të varet a do të jetë në vijë me Vetëvendosjen apo jo, ka thënë në fund Tahiri për Lajmi.net.