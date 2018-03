Tahiri në vendin e 55-të

Skitari Albin Tahiri, është bërë sportisti i parë nga Kosova që ka garuar në Lojërat Olimpike Dimërore PyeongChang 2018.

Tahiri ka përfunduar lëshimin, duke zënë vendin e 55-të nga 65 garues, me kohë 1:23:84 sekonda, kurse nga ora 7:00 me kohën tonë lokale, do ta ketë sllallomin. Të dy këto gara janë pjesë e disiplinës kombinim alpin dhe rezultati i lëshimit do të llogaritet në sllallom.