Tahiri ka thënë se me AKR-në do ta marrin vendimin

Deputeti i zgjedhur i AKR-së, Labinot Tahiri ka shprehur dëshirën e tij që në zgjedhjet komunale të cilat do të mbahen në muajin tetor të këtij viti të kandidoj për kryetar të komunës së Ferizajt, shkruan rtv21.tv

Tahiri ka thënë se ai është zotuar që moti që të jetë kandidat për kryetarë të Ferizajt mirëpo se gjithçka do të bëhet në ujdi më AKR-në.

“Për zgjedhjet komunale, gjithcka do të jetë në ujdi me partinë tonë AKR-në. Do të vendosim se kush do të garojë nëper komuna edhe pse unë jam zotuar që moti, se dua te dal si kandidat për kryetar në komunen time Ferizaj”, ka thënë Tahiri për rtv21.tv