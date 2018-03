Tahiri: Ndoshta i kanë bërë votat!

Deputeti nga radhët e AKR-së, Labinot Tahiri ka folur rreth shtyrjes së seancës së jashtëzakonshme të paralajmëruar për sot për çështjen e demarkacionit.

Tahiri ka kërkuar ndihmën e popullit se si të votojë ai për demarkacionin pasi që siç ka thënë ai është populli që e ka votuar atë e jo udhëheqësit.

“ ‘Ndoshta i kanë bërë votat’Ku i dihet??

-Normal që shtyhet (Seanca) sepse duhet me u konsultuar me (Deputet) edhe pa pas nevojë që të votohet ndonjë ( Qeveri) 👍🏻

-Nuk ju duhen (Deputetët) vetëm kur ne duhet ta votojmë ndonjë (Qeveri dhe institucionet).

-Nuk ju duhen ( Deputetët) edhe atëherë kur lideret e partisë nuk duan që ta japim votën të vetëm, e që dëshironin të janë sëbashku në Qeveri sikurse që janë sot.

-Pra edhe atyre ju duhet me diskutua me Deputetët.

-Ndoshta më nuk ju punojnë telefonat si në muajt (Korrik ose në Gusht) që ju punonin pa ndalë 👍🏻 Ose kanë mbetur pa (mbushje të telefonave 👍🏻 nuk i dihet…! 👍🏻

-Çka dua te them: i dashur popull, më tregoni lidhur me ‘Demarkacionin’ se çfarë të bëj, a duhet t’a votoj apo jo?

-Arsya është se ju më keni votuar e nuk me kanē votuar askush prej udhëheqësve politik në vendin tonë. . -Pra unë e degjoj zemrën e popullatës, e jo të partive apo dikujt tjetër”, thuhet në postimin e Tahirit në Facebook.

“Ata po garojnë se kush me i marr meritat, derisa po harrojnë që meritat i kanë vetëm popullata, duke mos harruar se ju i keni ulur nëpër pozitat ku janë sot, si në (Kuvend) edhe në (Qeveri) Pra me ju konsultohem. Labinot Tahiri, Ferizaj Kosovë e Shqipërisë”, thuhet në fund të postimit të Tahirit.

Ndryshe seanca e jashtëzakonshme e paraparë të mbahej sot për çështjen e demarkacionit është shtyrë për një ditë tjetër./21Media