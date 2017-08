Tahri ka thënë se ai e respekton vendimin e partisë

Tahri ka thënë se ai e respekton vendimin e partisë

I pyetur nëse do ta votoj Ramush Haradinaj për kryeministër dhe Kadri Veselin për kryeparlamentarë, deputeti i zgjedhur nga AKR, Labinot Tahiri ka thënë se ai e respekton vendimin të cilin e merr partia karshi këtyre dy proceseve.

“Unë akoma qendroj me vendim te organeve të partise. Siq merr vendim partia, edhe unë e bëj te njejten gjë. Lidërët e partive, duhet te ulen mes vete e të mirren vesh, se fundja as nuk kam qenë pjesë e marrveshjes mes Ldk-s me Akr-në, dhe as tani nuk e kam mundesine të veproj i vetëm”, ka thënë Tahiri për RTV21.

Po ashtu Tahiri ka thënë se i pari i AKR-së, Behgjet Pacolli e ka për detyrë të marr vendime ose të realizojë takime me liderët e partive tjera për të bërë zgjidhje./21Media