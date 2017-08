Marrëveshja e sotme e koalicioneve politike - e arritur pozitive

Politikologu Ramush Tahiri në një intervistë për RTV 21 ka vlerësuar si diçka pozitive marrëveshjen e sotme në takimin konsultativ të koalicioneve politike me ç’ rast u morën vesh për datën e mbajtjës së mbledhjes konstitutive të Kuvendit të Kosovë. Anipse me vonesë të konsiderueshme, megjithatë zgjidhja institucionale është më e drejta, ka thënë ai. Intervistën me z. Tahiri e ka zhvilluar gazetarja jonë Liridona Xhemajli./21Media