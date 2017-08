Mikullovci: Konsultat nuk na qojnë askund.-Kadaj-Bujupi: Takimet konsultative për të bërë pazare politike.- Zemaj: Konsultime janë të mirë se ardhura Kryesuesi i Kuvendit Adem Mikullovci ka bërë të ditur se nuk do të ketë më asnjë takim konsultativ midis partive politike ku do të diskutohej për caktimin e seancës pavarësisht se koalicioni PAN kërkon një gjë të tillë. Përfaqësuesit e Vetëvendosjes e kanë ri konfirmuar se do të bojkotojnë çdo takim konsultativ me arsyetimin se janë të panevojshëm. Por, në LDK e kanë lënë mundësin e pjesëmarrjes në takim konsultativ nëse një të tillë e thërret kryesuesi i Kuvendit për të mërkurën e ardhshme ashtu siç ka kërkuar koalicioni PAN./21Media

Mikullovci: Konsultat nuk na qojnë askund.-Kadaj-Bujupi: Takimet konsultative për të bërë pazare politike.- Zemaj: Konsultime janë të mirë se ardhura

Kryesuesi i Kuvendit Adem Mikullovci ka bërë të ditur se nuk do të ketë më asnjë takim konsultativ midis partive politike ku do të diskutohej për caktimin e seancës pavarësisht se koalicioni PAN kërkon një gjë të tillë. Përfaqësuesit e Vetëvendosjes e kanë ri konfirmuar se do të bojkotojnë çdo takim konsultativ me arsyetimin se janë të panevojshëm. Por, në LDK e kanë lënë mundësin e pjesëmarrjes në takim konsultativ nëse një të tillë e thërret kryesuesi i Kuvendit për të mërkurën e ardhshme ashtu siç ka kërkuar koalicioni PAN./21Media