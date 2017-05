Ferki Shala tani kandidon për deputet

Përmes një njoftimi për media është bërë e ditur se ish-këngëtari i njohur nga Mitrovica, Ferki Shala ka aderuar në partinë “Fjala”.

“Ferki Shala do të kandidoj për deputet nga Partia Fjala. Ferki Shala është artist i cili me vlerat dhe ndershmërinë e tij do të i përfaqësoj denjësisht interesat e qytetarëve të Kosovës”, thuhet në njoftimin e partisë.

Kandidati i dytë i cili do jetë në listën për deputet nga Partia “Fjala” do të jetë artisti Ferki Shala./21Media

http://rtv21.tv/tani-nje-artist-i-hyn-politikes/