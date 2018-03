Seanca e ardhshme më 12 mars

Seanca e ardhshme më 12 mars

Pas kërkesës për pushim më të gjatë për të shqyrtuar procesverbalet, provat dhe përkthimin e një pjese të ekspertizave, mbrojtja e ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikolla Gruevskit, Gordana Jankullovskës dhe Gjoko Popovskit, nuk arriti që ta shtyjë seancën e sotme për rastin “Tanku”, që ka të bëjë me blerjen e Mercedesit në vlerë prej 600 mijë eurove. Prokuroria speciale i tha fjalët hyrëse. PPS-ja pohon se audio incizimet dhe provat në formë të shkruar do të konfirmojnë se Gruevski si kryeministër në vitin 2012, duke e shfrytëzuar postin e tij, ka kërkuar nga Jankullovska të zbaton furnizim publik nëpërmjet Popovskit, dhe me këtë është shkelur Ligji për furnizime publike dhe është favorizuar një kompani.

“Me audio – incizimet do të konfirmojmë se edhe pse furnizimi publik ka qenë i zbatuar sikur është bërë për nevojat e MPB-së, e akuzuara Gordana Jankullovska e ka nxitur të akuzuarin Gjoko Popovski ta kryejë veprën penale dhe më pas ky ,automjeti i MPB-së t’i jepet kryeministrit për përdorim. I akuzuari Nikolla Gruevski, dëshiroi të shfrytëzonte një automjet të tillë të blinduar, por nuk ka dashur që në opinion të dihet se ai si kryetar i Qeverisë shfrytëzon automjet të tillë luksoz”, PPS, shkruan tv21.tv

Mbrojtja nuk ishte e gatshme që t‘i thotë fjalët hyrëse. Pa dëgjimin e provave audio, na është shkurtuar e drejta për mbrojtje, pohonin avokatët. Gjykatësja Dobrilla Kaçarska, tha se kanë pasur mjaftueshëm kohë që t‘i shqyrtojnë të gjitha provat dhe se mund t‘i kontestojnë kur do të prezantohen. Gruevski nuk e pranoi fajin. Sipas tij, ai nuk mund të kuptojë se si mund të jetë i akuzuar, vetëm për atë që ka dashur diçka.

“Unë nuk mundem të kuptoj se si është e mundur që dikush të akuzohet për atë që ka dashur diçka. E aq më pak mund të kuptoj se si persona politik dërgohen në gjykatë vetëm për shkak se janë vozitur, përkatësisht, janë vozitur në automjet të blinduar gjatë kryerjes së funksioneve të tyre ose në momente kur delegacione të larta kanë ardhur në vizitë zyrtare”, tha Gruevski.

Edhe ish-ministrja për punë të brendshme, Jankullovska dhe ish-ndihmës ministri i MPB-së, Popovski u shprehën të pafajshëm. Pas paraqitjes së PPS-së, Gruevski tha se po i gjykon një gjykatë partiake. Gjykatësja Kacarska ia tërhoqi vëmendjen duke thënë se do ta dënojë nëse përsëri e ofendon gjykatën.

“Në këtë proces gjyqësor ndjehemi si në fjalën popullore – Kadia të akuzon, kadia të gjykon. Në fakt, fjalët e vërteta janë – LSDM të akuzon, LSDM të gjykon”, u shpreh Gruevski.

Gruevski përsëri u ankua se gjykatësit qëllimisht i caktojnë seanca gjyqësore çdo ditë. Seanca e ardhshme për këtë rast do të vazhdojë më 12 mars me dëgjimin e dëshmitarëve.