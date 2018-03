Haradinaj tha se tha se kërkesën e LDK-së e ka pranuar në mënyrë që siç tha të ecim përpara

Pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet LDK-së dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ka reaguar deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, i cili ka shkruar se “Tash po e di edhe më mirë se si na i kanë plaçkitur tokat dikur”.

”Tash po e di edhe me mire se si na i kanë plaçkitur tokat dikur… Tash po e kuptoj edhe më shumë se si janë rritur shtetet fqinj – me tokat tona… Herë duke na i prerë e herë duke na i blerë… herë na i paskan grabitur e herë i paskemi pas shitur…”, ka shkruar Selimi në facebook.

Sot është arritur konsensusi me LDK-në për kufirin me Malin e Zi. “Raporti Bulliqi” do të jetë vetëm informues, siç ka kërkuar LDK-ja. Mbetet të shihet se a do të sigurohen së paku 80 vota për këtë marrëveshje. Tani për tani, Lista Serbe nuk ka dhënë ndonjë shenjë se do të votojë për ratifikim, ndërsa në anën tjetër “Vetëvendosje” është kundër marrëveshjes së demarkacionit.

