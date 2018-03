Ligji është i ngjajshëm me atë në Belgjikë dhe Spanjë

Senatorët holandezë kanë votuar pro ligjit, i cili çdo qytetar të këtij vendi e bën donator të mundshëm të organeve, ose në të kundërtën duhet të përcaktohet se nuk dëshiron t’i dhurojë ato.

Ligji është i ngjajshëm me atë në Belgjikë dhe Spanjë, ku çdo person mbi moshën 18 vjeçe, i cili ende nuk ka zgjedhur të jetë donator i organeve, do të ketë një letër përmes së cilës do të shprehë qëndrimin e tij.