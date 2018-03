Arifi: Dialogu është i karakterit teknik

Procesi i dialogut Kosovë Serbi pritet të filloj me 26 të javës së ardhshme. Përfaqësuesit në procesin e dialogut janë optimist se pas takimeve ku do të diskutohet për çështje teknike, në fund të nivelit të bisedimeve politike do të arrihet një marrëveshje paqeje me Serbinë. Por, monitoruesit e procesit të dialogut janë skeptik se brenda një përjudhe të shkurt kohore mund të arrihet një marrëveshje e tillë pasi që ka shumë marrëveshje që nuk kanë gjetur zbatim nga pala serbe. /21Media