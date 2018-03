Garuesit kishin fjetur në autobusë pas garës

Për të shënuar 20 vjetorin e luftës për çlirimin e Kosovës dhe 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, Asociacioni Kosovar për Vrapim Malor organizon me 3 dhe 4 mars vrapimin 100 kilometërsh përgjatë vatrave kryesore të rezistencës gjatë luftës në Kosovë. Vrapimi nisi në Prekaz vazhdoi deri në Gllogjan e për të përfunduar në Koshare.

Ky distancë nuk ishte e lehtë për tu kaluar dhe kjo më së mirë shihet në fotografitë e postuara pas garës në Facebook nga “Kosova Trail Running Association”.

Se sa të lodhur ishin garuesit, shihet se kishin fjetur në autobusë duke u ndier si të ishin në një hotel me 5 yje.

Distancat e vrapimit në këtë garë ishin në 100km me D+ 2000m, 50km me D+ 1120m, 21km me D+ 730m, dhe 14km me D+ 300m.

Ndryshe, “Kosova Trail Running Association” ka për qëllim promovimin dhe masivizimin e vrapimit malor, duke organizuar gara të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare./21Media