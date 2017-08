Taravari: Kartonët e kaltër nuk janë të nevojshëm

Nga sot, pacientët nuk do të kenë nevojë për kartonë të kaltër për kontroll apo për të blerë barna në barnatore. U nevojitet kartelë shëndetësore elektronike, pavarësisht nëse i ka kaluar afati, letërnjoftim, apo pasaportë, me qëllim që të verifikohet se a e kanë të paguar sigurimin shëndetësor. Nëse po, atëherë pacienti do të mund t’i marrë të gjitha shërbimet shëndetësore.

Ministri i shëndetësisë në Maqedoni Arben Taravari deklaroi se fare nuk do të ketë kartonë të kaltër dhe shtoi se janë duke menduar për një zgjidhje edhe më të mirë. Nga java e ardhshme, ai theksoi se bashkë me drejtorët e Fondit shëndetësor, do të realizojnë takim me ministrin e punëve të brendshme dhe me ministrin për shoqëri informatike dhe administratë, me qëllim që të gjendet një zgjidhje më e mirë dhe më e arsyeshme për të gjithë qytetarët.

“Se a është pacienti i siguruar, kjo gjë mund të verifikohet me librezën, me kartelën e vjetër ose me letërnjoftim. Nëse po, ai mund t’i marrë të gjitha shërbimet shëndetësore. Pra, nëse jeni të siguruar, shërbimet mund t’i merrni edhe me letërnjoftim apo pasaportë”, tha Arben Taravari, Ministër i Shëndetsisë.

Ministri i shëndetësisë shtoi se ata nuk janë fajtorë që kartelat e vjetra kanë pasur afat skadimi. Për këtë, sipas tij, fajtor është ai që ka urdhëruar prodhimin e kartelave me afat të çipit deri në 5 vjet, edhe pse ka mundur të kërkojë që afati i tyre të jetë i pakufizuar.

Nga Fondi Shëndetësor thonë se nuk kanë dërguar asnjë shkresë deri te barnatoret për të dhënë barna në bazë të kartonëve të kaltër dhe as kanë urdhëruar që të fillojë dhënia e tyre.

Ndryshe, sipas të dhënave të Fondit, deri tani janë lëshuar mbi 1 milionë e gjysmë kartela, ndërsa të gatshme janë rreth 80 mijë të tjera, të cilat qytetarët nuk i kanë tërhequr. Nëse shtypja e një kartele mesatarisht kushton 3.2 euro, atëherë, deri më tani në buxhet, vetëm nga përpunimi i kartelave shëndetësore janë inkasuar mbi 5.1 milionë euro./21Media