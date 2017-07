Sipas Mustafës zgjidhja e problemeve me Serbinë i siguron Kosovës të ardhme evropiane

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa thotë se zgjidhja e problemeve me Serbinë është nyje për prespektivën e Kosovës drejt Evropës, si dhe nyje për stabilitiet.

“Askush nga ne nuk e shfrytëzon pozitën e fuqisë dhe dominancës politike (sepse as që e ka – dhe mirë që nuk e ka ), si rasti i Presidentit serb, për inicimin e dialogut të brendshëm por mund të shfrytëzojmë diversitetin tonë të mendimit politik për të gjetur zgjidhjen më të mirë të përbashkët”, ka shkruar Mustafa në llogarinë e tij në Facebook.

Ai po ashtu ka shtuar se janë disa tema të cilat sipas tij nuk mund të përballohen ndaraz. “Temat e mëdha shtetërore zgjidhen me kujdes të madh dhe konsensus të gjere politik, me institucione të qëndrueshme dhe me njerëz që mendojnë për shtetin, në bashkëpunim me SHBA-të dhe me Bashkimin Evropian.”, ka përfunduar Mustafa./21Media