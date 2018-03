Protestojnë të verbëritë

Përfaqësues të iniciativës së Pavarur e të verbërve sot kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë për zbatimin e kornizës ligjore për aftësinë e kufizuar, konkretisht për normat ligjore që sigurojnë punësimin e tyre.

Halil Kurmehaj, nga kjo iniciativë tha se nuk kërkojnë lëmoshë por dinjitet, punësim si dhe respektim të ligjit. “Ne kërkojmë respektim të ligjit, asgjë më shumë. Ne kemi nevojë për dinjitet, jo për lëmoshë. Të gjithë ne jemi të shkolluar por nuk punojmë. Po respektohet vetëm një normë e ligjit”, tha ai.

Protestuesit aktualisht kanë kaluar edhe para ndërtesës së Kuvendit ku po kërkojnë takim me përfaqësues të komisionit për të drejtat e njeriut.

Ndryshe, mbrëmë nënkryetar i Shoqatës se te Verbërve te Republikës se Kosovës, Bekim Krasniqi, kishte bërë të ditur se protesta nuk mbështetet nga Shoqata e te verbërve dhe organizatoret e saj nuk kanë autorizim nga askush që të flasin e as te organizojnë kurrfarë aktiviteti në emrin e Shoqatës apo te organeve te saj, prandaj ai kishte bërë thirrje te mos bëheni pjesëmarrës në te tilla aktivitete “këtë e them duke pas parasysh situatën ne te cilën po kalon vendi. Aktivitete te tilla duhet te mbahen në kohë me te përshtatshme dhe te jenë te organizuara në koordinim më të gjitha organizatat e personave me nevoja te veçanta”, thuhet në njoftimin e Krasniqit. / 21Media