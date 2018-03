Ekrani ka një modul wireless

Specialistët nga Japonia kanë zhvilluar një ekran ultra elastik, të aftë për t’u vendosur në lëkurën e një personi.

Treguesit mjekësorë, të mbledhur nëpërmjet mjeteve të tilla, mund të ruhen në një smarphone.

Ai përbëhet nga dioda të lehta (16 x 24 copë), të cilat, nga ana tjetër, vendosen në një shtresë të përçuesve të veçantë të zgjerueshëm.

Ekrani ka një modul wireless, kështu që mund të transmetojë njoftime, mbishkrime, fjalëkalime etj. Zhvilluesit sugjerojnë përdorimin e një teknologjie të re në kujdesin shëndetësor, për shembull, për t’u lidhur me një elektrokardiogram në mënyrë që pacienti të ndjekë pulsin. Në demonstrimin e shpikjes u shfaq një grafik i një kardiograme në kohë reale.

Sensorët gjithashtu mund të matin temperaturën, tensionin dhe aktivitetin e muskujve. Para kësaj, versione të “lëkurës elektronike” tashmë ishin ofruar, por sipas zhvilluesve, ekrani i tyre mund të vishet në lëkurë 45% më shumë se pjesa tjetër.

Më në fund, është planifikuar të futen ekrane të tilla në sistemin e kujdesit shëndetësor brenda 3 viteve të ardhshme. Para kësaj, një zhvillim do të përmirësohet: jetëgjatësia e ekranit do të rritet dhe do të krijohet prodhimi masiv i produktit.