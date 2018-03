Sonte në emisionin Start Up në RTV 21, 4 mysafiret e ftuara treguan detaje për veprimtarinë e tyre të lidhur me fushën teknologjike

Blerta Thaçi nga “Open Data Kosovo” më parë ishte përfshirë nga revista Forbes, në “30 Under 30”, në mesin e 600 inovatorëve rreth e rreth botës. Ajo tha se është një kënaqësi e madhe që është pjesë e kësaj liste prestigjioze, por edhe një përgjegjësi e shtuar që të punojnë edhe më shumë.

Arsyeja pse Thaçi është zgjedhur që të jetë pjesë e kësaj liste, shpjegohet nga vetë ajo: “Qëllimi i “Open Data Kosovo” është që të advokojë dhe ndikojë drejtpërdrejt në ligjbërjen përmes zgjidhjeve digjitale që ne i zhvillojmë. Përmes këtyre zgjidhjeve digjitale ndikojmë në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe në përgjithësi bashkëpunimin më të mirë dhe ma të lehtë qytetar dhe institucione pubike të Kosovës.”

Drejtuesja e “J Coders” Arta Shehu ka treguar rrugëtimin e “J Coders” qysh nga korriku i vitit 2015 kur u krijua një vend ku fëmijët mund të vijnë e të mësojnë teknologjinë, përfshirë këtu programim, robotikë, elektronikë e web, duke qenë një vend ku fëmijët mund të gjejnë veten në një sistem që dallon nga ai shkollor. “J Coders” edukon fëmijët e të rinjtë nga 7 deri në 18 vjeç, për drejtuesja Shehu bën me dije se ajo nuk është shkollë: “Na nuk jemi shkollë, na jemi institucion ekstra kurrikular i cili mirret me fushën e edukimit në aspekt jo-formal”, shkruan rtv21.tv.

Gjithashtu edhe Hana Qerimi ka një profesion të përafërt me Shehun. Ajo është drejtuese e “Shkollës Digjitale” që kryen një funksion të ngjashëm me “J Coders”. Qëllimi i shkollës së drejtuar nga ajo është edukimi i fëmijëve në teknologji në mënyrën e duhur, që kur ata të rriten, të plotësojnë kërkesat e tregut të punës. Qerimi bën të ditur se të rinjtë kosovarë janë shumë të interesuar për teknologjinë. “Shkolla digjitale funksionin në Prishtinë dhe në Ferizaj, e kemi tejkalu numrin 700 të nxënësve aktiv“. Qerimi thotë se ky profesion nuk është për të gjithë, por ia vlen të provohet.

Mysafirje në emision ishte edhe Mimoza Krasniqi – Stanovci, themeluesja e organizatës jo-qeveritare “Education Code”, që ka në fokus të rinjtë dhe gratë, duke bërë avokimin e problematikave të tyre si dhe fuqizimin e tyre ekonomik përmes teknologjisë e trajnimeve të ndryshme. “Idetë për projektet tona vijnë si rezultat i anketave që i bëjnë vullnetarët e organizatës ‘Education Code’ nëpër shkolla dhe institucione do të thotë nëpër vende formale, në mënyrë që ne me msime jo formale ose me trajnime jo formale të mund t’i fuqizojmë ose t’i zgjedhim, t’i zbusim sado pak këto problematika të këtyre dy grupeve”.

Stanovci bëri të ditur se Start Up-et apo fillimet biznesore janë një problem botëror, duke ditur se rreth 90% e tyre dështojnë në vitin e parë të fillimit, andaj “Education Code” kërkon që të ndihmojë të gjitha bizneset e reja më anë të një platforme elektronike ku janë futur të gjitha Start Up-et fillimisht nga Prishtina, por pritet që të vazhdohet në të gjitha qytetet e Kosovës./21Media