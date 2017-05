Kjo pajisje ka kamerë me sensor

Pasi në mars prezantoi telefonin F3 Plus, kompania Oppo ka publikuar edhe një model “selfi ekspert”- Oppo F3.

Telefoni punon me çip-setin Mediatek MT6750 me CPU me tetë bërthama, 4GB RAM, 64GB hapësirë të ruajtjes dhe microSD. Ajo që këtë telefon e bën “selfi ekspert” është implementimi i dy kamerave të parme – njëra me 16MP dhe blend f/2.0, derisa kamera e dytë ka 8MP me kënd të gjerë f/2.4. Kamera në pjesën e pasme ka sensor prej 13MP.

Karakteristika tjera të telefonit Oppo F3 përfshijnë sensorin për skanimin e gishtërinjve dhe kapacitetin e baterisë prej 3200mAh.

Telefoni do të gjendet në shitje prej 13 majit dhe fillimisht do të jenë në tregun e Azisë me çmim prej rreth 320 dollarë.

