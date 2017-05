Derisa të gjithë besojnë se Microsoft është duke braktisur tregun e telefonave

Derisa të gjithë besojnë se Microsoft është duke braktisur tregun e telefonave

Kompania ka dërguar një mesazh shumë të qartë: telefonat e mençur edhe më tej do të jenë pjesë e strategjisë afatgjate, por vetëm se ata nuk do të jetë të ngjashëm me atë që ndodhet aktualisht në treg.

Drejtori i Microsoft, Satya Nadella përcolli një mesazh të ngjashëm gjatë një interviste kohëve të fundit, duke shpjeguar se kompania e tij do të bëjë një telefon tjetër, por ai do të jetë krejtësisht i ndryshëm nga pajisjet që përdoruesit sot mund të blejnë.

Tani Alex Kimpan, shpikësi i pajisjes HoloLens të Microsoft, jep një tregues të ngjashtelefonëm, duke porositur në një intervistë për Bloomberg se telefoni është tashmë i vdekur.

“Përdoruesit thjesht nuk e kuptojnë,” tha ai, duke argumentuar se koncepti aktual i telefonave mobilë nuk ka të ardhme.

Çfarë Kipman duke u përpjekur të thotë është se telefonat do të zhvillohen drejt formave të reja, dhe me ndihmën e teknologjive të reja do të përparojnë përtej formave ekzistuese, ndërsa ka një shans të mirë që ata do të zëvendësohen nga pajisjet si HoloLens.

Aktualisht, fokusi i Microsoft është në ndërtimin e një telefoni që nuk është një telefon siç e njohim ne sot, si pjesë e një strategjie si ajo në të cilën kompania tentoi dhe ia arrit ta bëjë me serinë e prodhimeve Surface.

Në thelb, Microsoft do të krijojë një telefon që do të sjellë shumë më tepër funksione se sa modelet ekzistues./21Media

http://rtv21.tv/telefoni-eshte-tashme-i-vdekur/