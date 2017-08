Xiaomi Mi Mix 2 me opsion 3D për njohjen e fytyrës

Fableti i ardhshëm Xiaomi Mi Mix 2 pritet të vijë në shtator dhe informacionet e reja tregojnë se do të ketë opsionin 3D për njohjen e fytyrës. Sipas informacioneve, ky funksion do të implementohet në MIUI 9. Edhe pse do të vijë me Xiaomi Mi Mix 2, funksioni nuk do të jetë i pranishëm për pajisje tjera, të cilat do të bëhen me versionin më të ri të interfejsit MIUI.

Më shumë informacione do të jenë të pranishme kur telefoni të publikohet muajin e ardhshëm./21Media