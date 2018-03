Tërnava mbajti ligjëratën për dhjetëvjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Tërnava mbajti ligjëratën për dhjetëvjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Myftiu i Kosovës Naim Tërnava sot ligjëratën e zakonshme të xhumasë e ka zëvendësuar me një ligjëratë për dhjetë vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.

Tërnava tha se Pavarësia dhe shtetësia e Kosovës u përmbush me gjithë angazhimet me luftëtarë dhe sakrifica shekullore u arrit.

“Për këtë kauzë dhe të drejtë për të mbrojtur vendin ishin përfshirë shumë njerëz. Populli ynë u angazhua për të realizuar të drejtën për të jetuar të lirë. Dhe në fund me ndihmën e Zotit u realizua me fitore dhe shtet të pavarur. Për këtë arritje ka qenë e angazhuar dhe BIK që nga vitet e nëntëdhjeta. Dhjetë vjet shtet nuk janë shumë edhe pse sfidat janë të mëdha. Kujtojmë me epitet të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë”, tha Tërnava.

Në ligjëratën e tij ai ka falënderuar SHBA-të, Turqinë dhe shtetet evropiane. Për këtë sipas tij brezat e tashëm në vend kanë për obligim që të çojnë Kosovën për të kontribuar në shtet ndërtim në mënyrë që Kosova të bëhet me perspektivë.