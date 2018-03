''E kuptoj frustrimin e disave, por nuk mund të jesh i dekoruar edhe nga shteti i Serbisë dhe ai i Kosovës njëkohësisht''

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është deklaruar rreth medaljeve presidenciale të dhjetë vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

I pari i vendit ka njoftuar se në tavolinën e punës ka hiq më pak se 500 emra të personaliteteve dhe organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, të propozuar, por edhe të vetëpropozuar për marrjen e Medaljes Presidenciale të 10 Vjetorit të Pavarësisë.

Thaçi përmes një postimi në facebook është shprehur se deri tani ka shqyrtuar jo më shumë se 20 propozime ”13 prej të cilave tanimë janë refuzuar dhe 7 janë aprovuar. Të tjerat do t’i shqyrtoj në ditët dhe javët në vijim”, ka shkruar Thaçi, duke shtuar se disa deklarata të individëve janë të pasakta.

”Askush nuk mund ta refuzojë dekoratën pa qenë i dekoruar. E kuptoj frustrimin e disave, por sipas kritereve të mia, nuk mund të jesh i dekoruar edhe nga shteti i Serbisë për kontributin e dhënë për Jugosllavinë dhe ai i Kosovës njëkohësisht. Do t’i zbatoj me përpikëri kriteret kushtetuese, ligjore dhe kombëtare, dhe sa për sqarim, propozimet nuk janë dekorim”, ka shkruar më tutje Presidenti, duke shtuar se të refuzuarit nuk do të marrin përgjigje publike, pasiqë ka shkruar se nuk dëshiron t’i lëndoj, ndërsa për të dekoruarit ka shkruar se do t’i njoftojë zyrtarisht.

Ndryshe, në mesin e atyre që kanë refuzuar dekoratën e Presidentit janë: Rexhep Selimi, Hidajet Hyseni, Rexhep Qosja etj./21Media