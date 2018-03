Deklaratë e përbashkët Kosovë Mali i Zi për demarkacionin

Në simbolikën e shënimit të 10 vjetorit të pavarësisës si duket do të arrihet zgjidhja edhe për çështjen shumë të diskutuar të demarkacionit me Malin e zi. Presidenti Hashim Thaçi dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanoviq kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët përmes të cilës inkurajohen deputetët e Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për shënimin e kufirit midis dy shteteve. Pas ratifikimit në Kuvend të marrëveshjes, Kosova dhe Mali i Zi pritet të krijojnë një trup të përbashkët punues i cili do t’i rishikoj lëshimet eventuale të shënimit të kufirit./21Media